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Родри: у Испании есть оружие для финала Евро — уверенность, что мы можем победить Англию

Родри: у Испании есть оружие для финала Евро — уверенность, что мы можем победить Англию
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Полузащитник сборной Испании Родри высказался о национальной команде Англии в преддверии финального матча чемпионата Европы — 2024. Напомним, Испания и Англия сыграют в финале Евро-2024 в воскресенье, 14 июля.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я хорошо их знаю, я знаю культуру английского футбола. У них очень талантливая команда, у них очень талантливые игроки, которые могут справиться со всеми аспектами игры. Они хорошо защищаются, они могут атаковать, у них хорошо поставлена игра. Мы должны работать над тем, как им навредить. У нас есть оружие — уверенность в том, что мы можем их победить.

Кого из англичан я бы выделил? У них много таких. Мне нравится Фил Фоден, потому что я его знаю, он играет со мной. Он игрок, которого нужно держать очень плотно, потому что у него есть врождённая способность двигаться в небольшом пространстве. Но есть много игроков, которые могут нанести вам большой ущерб. Я не люблю фокусироваться на одном игроке. Мне нравится рассматривать Англию в целом. И мы выходим на поле с нашим оружием, один на один», — приводит слова Родри AS.

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