Россиянин из датской лиги: как Азар при дриблинге подставляет задницу — просто невероятно

Российский нападающий датского «Вайле» Герман Онугха высказался о дриблинге известного бельгийского экс-футболиста Эдена Азара.

«Пример: Эден Азар игрок совсем не моего типажа и не моей позиции. Но как при дриблинге подставляет задницу! Это просто невероятно. Только защитник пытается у него отнять мяч, а он подставляет пятую точку, защитник стукается об неё и теряет равновесие. А Азар бежит дальше. Я стал тоже такой приём использовать и забил два гола после этого. Иногда мне кажется, что Азар даже специально мяч отпускал чуть дальше, чтобы позволить защитнику подумать, что он сейчас отберёт. А оказывалось всё иначе.

Стал немного цеплять соперников за майку в ожидании передачи. Так делают, например, Лукаку и Луис Суарес. Когда стоишь спиной к воротам, чуть тянешь защитника за джерси вниз. Этого не видит судья, потому что он спиной к эпизоду. А если VAR смотрит, то такие эпизоды, как правило, трактуют в пользу атаки – то есть особо не учитывают, что ты кого-то там потянул за майку. Приём очень классный: ты вроде и не борешься, но создаёшь дискомфорт сопернику, заставляешь его параллельно задуматься, что вообще происходит. А если ещё в этот момент на тебя идёт передача – то совсем хорошо. Защитнику приходится решать сразу две задачи: вернуть контроль над своим телом и вернуться к опеке. А ты уже либо убегаешь, либо разворачиваешься и бьёшь в касание.

Ну и третью штуку вспомню, хотя подсмотрел я всего намного больше. При прыжке частенько выпрыгиваю на долю секунды раньше, чем это обычно делают. Шанс добраться до мяча головой увеличивается. Но тут надо ещё физически работать над прыжком, чтобы получалось зависнуть в воздухе. Вроде бы простой элемент, но тоже есть свои хитрости», — сказал Онугха корреспонденту «Чемпионата» Константину Кринскому.