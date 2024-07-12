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Лепёхин: интересно посмотреть на Глушенкова в матче «Зенит» — «Краснодар» в Суперкубке

Лепёхин: интересно посмотреть на Глушенкова в матче «Зенит» — «Краснодар» в Суперкубке
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Бывший защитник «Зенита» Константин Лепёхин высказался в преддверии матча за Суперкубок России между сине-бело-голубыми и «Краснодаром». Игра состоится 13 июля.

OLIMPBET Суперкубок России 2024 . Финал
13 июля 2024, суббота. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Жду победы «Зенита» в Суперкубке, несмотря на все покупки и ослабления «Краснодара». Это не имеет значения, потому что «Зенит» фаворит в любом матче на протяжении десятка лет. Лёгкую победу тяжело прогнозировать, всё-таки это Суперкубок, который очень интересен «Краснодару», потому что трофеев у него нет.

Если говорить о новичках «Зенита», которых я бы хотел увидеть в матче с «Краснодаром», то не очень следил за предсезонными играми. Не знаю, кто и как себя проявил. Но Глушенкова видел в «Локомотиве», интересно посмотреть на него, как Максим себя проявит с другими партнёрами. Для него это шаг вперёд. Но для меня «Зенит» и до усиления был крепкой командой, лишь бы не стал слабее. Если всё так и останется, то снова будет уверенно бороться за чемпионство», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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