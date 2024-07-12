Эрикссон — о Саутгейте: Гарета уже сейчас можно считать лучшим английским тренером

Бывший главный тренер сборной Англии, «Манчестер Сити» и «Лестера» Свен-Йоран Эрикссон высказался о нынешнем наставнике английской национальной команды Гарете Саутгейте.

«Работа во главе сборной Англии всегда сопряжена с давлением. Я чувствовал это. Сэр Бобби Робсон тоже. Все 13 специалистов, трудившихся в сборной Англии, это чувствовали. Но никому из нас не удавалось сделать то, что сделал Гарет. Он вывел сборную в полуфинал чемпионата мира — 2018, в финал Евро-2020, в четвертьфинал чемпионата мира — 2022. Этим летом Саутгейт со своей командой снова добрался до финала Евро. Гарет, безусловно, лучший английский тренер со времён сэра Альфа. Если сборная Англии выиграет в Берлине в это воскресенье, то Саутгейта можно будет назвать абсолютно лучшим. Он, его игроки и вся нация должны знать, что Англия может победить. Если ты во что-то веришь, это может случиться, включая победу над Испанией в финале», — написал Эрикссон в своей колонке для The Telegraph.

Напомним, финал Евро-2024 состоится в воскресенье, 14 июля. Сборные Испании и Англии будут играть на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по московскому времени. Отметим, что в 1/2 финала испанцы оказались сильнее национальной команды Франции, а англичане обыграли сборную Нидерландов.