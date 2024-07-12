Эксперт RMC Риоло — о Мбаппе: этого экстраординарного игрока больше не существует

Французский журналист Даниэль Риоло выступил с резкой критикой в адрес нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе после чемпионата Европы — 2024.

«В его жизни наступил момент, когда есть два пути: путь «Реала», правильный путь, который, возможно, спасёт его, но в 25 лет другой путь — путь Неймара, Верратти. Этого экстраординарного игрока больше не существует», — приводит слова Риоло After Foot RMC в соцсети Х (ранее Twitter).

3 июня Мбаппе официально стал футболистом мадридского «Реала». После этого в СМИ появилась информация, что заработная плата французского нападающего будет составлять € 30 млн в год плюс бонусы за забитые мячи. Также контракт Мбаппе включает сумму отступных, которая составляет € 1 млрд.