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«Большой блеф». Российский игрок «Вайле» опроверг информацию о получении паспорта Нигерии

«Большой блеф». Российский игрок «Вайле» опроверг информацию о получении паспорта Нигерии
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Российский нападающий датского «Вайле» Герман Онугха отреагировал на слухи о том, что он якобы получил паспорт Нигерии. По словам футболиста, у него даже не было мыслей о получении нигерийского паспорта.

«1 июня я получил нигерийский паспорт? Это самый большой блеф, который только может быть. Не знаю, кто это вкинул. Никакого паспорта Нигерии у меня нет, и делать я его не собирался. В один день проснулся и как начали сыпаться сообщения: «Ты что, паспорт получил»? Я не в курсе, что это было. Для меня этот вопрос закрыт, потому что его даже и не было», — сказал Онугха корреспонденту «Чемпионата» Константину Кринскому.

В прошлом сезоне российский нападающий сыграл 34 матча, забил 16 мячей и отдал две голевые передачи.

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