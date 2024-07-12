«Краснодар» посетил Мамаев курган перед матчем за Суперкубок с «Зенитом»

Футболисты и тренерский штаб «Краснодара» посетили Мамаев курган перед матчем за Суперкубок России с санкт-петербургским «Зенитом». Напомним, игра состоится в субботу, 13 июля, на стадионе «Волгоград Арена». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск.

OLIMPBET Суперкубок России 2024 . Финал OLIMPBET Суперкубок России 2024 . Финал 13 июля 2024, суббота. 20:30 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался Краснодар Краснодар Кто победит в основное время? П1 X П2

Мамаев курган посвящён победе в Сталинградской битве, является одним из главных военных мемориалов в России.

Команда Сергея Семака оформила «золотой» дубль по итогам сезона-2023/2024, став победителем национального чемпионата в шестом сезоне подряд и в финале Фонбет Кубка России оказавшись сильнее калининградской «Балтики» (2:1). «Быки» же получили право сыграть в первом матче нового сезона благодаря тому, что заняли второе место в турнирной таблице чемпионата России. Команда Мурада Мусаева уступила сине-бело-голубым одно очко. Согласно регламенту, если одна команда побеждает сразу в двух турнирах, то её соперником в матче за Суперкубок страны становится серебряный призёр РПЛ.