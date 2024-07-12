Защитник Испании Вивиан: де ла Фуэнте и его помощники уважают игроков сборной

Футболист сборной Испании Дани Вивиан высказался о главном тренере национальной команды Луисе де ла Фуэнте.

«Ключевое слово — уважение. Он и его помощники чрезвычайно деликатны в общении с нами и в том, как они выражают нам своё мнение. Потому что они уважают своих игроков и восхищаются ими!» — приводит слова Вивиана официальный сайт УЕФА.

Напомним, в воскресенье, 14 июля, состоится финал Евро-2024. Сборные Испании и Англии будут играть на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по московскому времени. Отметим, что в 1/2 финала испанцы оказались сильнее национальной команды Франции, а англичане обыграли сборную Нидерландов. В четвертьфинале Испания победила Германию, а Англия — Швейцарию.