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Защитник Испании Вивиан: де ла Фуэнте и его помощники уважают игроков сборной

Защитник Испании Вивиан: де ла Фуэнте и его помощники уважают игроков сборной
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Футболист сборной Испании Дани Вивиан высказался о главном тренере национальной команды Луисе де ла Фуэнте.

«Ключевое слово — уважение. Он и его помощники чрезвычайно деликатны в общении с нами и в том, как они выражают нам своё мнение. Потому что они уважают своих игроков и восхищаются ими!» — приводит слова Вивиана официальный сайт УЕФА.

Сетка плей-офф Евро-2024

Напомним, в воскресенье, 14 июля, состоится финал Евро-2024. Сборные Испании и Англии будут играть на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по московскому времени. Отметим, что в 1/2 финала испанцы оказались сильнее национальной команды Франции, а англичане обыграли сборную Нидерландов. В четвертьфинале Испания победила Германию, а Англия — Швейцарию.

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