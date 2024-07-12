Абаев объяснил, почему российские футболисты выбирают Медиалигу, а не ФНЛ

Бывший футболист ряда российских клубов Илья Абаев, поигравший в Медиалиге, объяснил, почему некоторые игроки предпочитают играть в медийном первенстве, а не в ФНЛ. По его словам, этому способствуют несколько факторов — деньги, возможность жить в Москве и повышение медийности.

«Медиалига оставила двоякое впечатление: с одной стороны, можно брать пример, как лига развивается, как вызывает интерес своей открытостью. С другой стороны, не очень нравится, что молодые ребята предпочитают играть в Медиалиге, нежели развиваться где-то во Второй лиге и пытаться попасть в Первую лигу или РПЛ.

В Медиалигу идут потому, что денег не меньше, а работа проще? Я думаю, что ребята выбирают эти варианты потому, что денег не меньше, не нужно куда-то уезжать из Москвы, плюс медийность. Здесь ты играешь, у тебя берут интервью, тебя показывают. Если уезжаешь в условную Тверь, тебя никто не слышит и не видит, да и живёшь ты непонятно в каких условиях. Поэтому для некоторых Медиалига более привлекательна», — приводит слова Абаева «РБ Спорт».