«Факел» объявил о возвращении Игоря Калинина

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Пресс-служба воронежского «Факела» в телеграм-канале объявила о возвращении защитника Игоря Калинина. Футболист вновь будет выступать за «наглецов» на правах аренды из «Ростова». Соглашение рассчитано до конца сезона-2024/2025.

Калинин выступает за «Факел» на правах аренды с сентября 2022 года. За это время он успел провести за команду 39 матчей и отдал одну результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего игрока в € 700 тыс.

Ранее Калинин также выступал за екатеринбургский «Урал», московское «Динамо», казанский «Рубин», «Краснодар» и ряд украинских команд.

«Факел» завершил минувший сезон Российской Премьер-Лиги, заняв 11-е место и избежав участия в стыковых матчах за право на выступление в лиге. Команда Игоря Черевченко набрала 32 очка.