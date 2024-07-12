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Российский форвард из чемпионата Дании рассказал об интересе топ-клубов РПЛ

Российский форвард из чемпионата Дании рассказал об интересе топ-клубов РПЛ
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Российский нападающий датского «Вайле» Герман Онугха, ставший лучшим бомбардиром чемпионата Дании в минувшем сезоне, рассказал об интересе к своей персоне со стороны топ-клубов РПЛ.

«Тут важно понимать, что это не просто 15 мячей, а ещё и звание лучшего бомбардира чемпионата Дании. То есть, помимо цифры в вакууме, есть ещё и престижное достижение. Интерес есть, варианты есть – потихоньку смотрю. Два топ-клуба РПЛ интересовались мной, но пока на уровне разговоров. Конкретное предложение было от середняка. И всё – три клуба из России.

Насколько мне известно, в клуб приходил вопрос по мне из Бундеслиги и из чемпионата Бельгии. То есть просто спрашивали, что у меня с контрактом, какие условия по выкупу, всё в таком духе. Заинтересованность, в общем. Один из трёх датских топов тоже интересовался. Разговоры есть, но я пока думаю.

Чтобы все понимали, трансфер – непростая штука. Один клуб требует от тебя ответ через неделю, другой даёт месяц на раздумья. Одна команда начинает сезон в августе, другая – в июле. Вводных много. Но понятно, что решать будем в ближайшее время», — сказал Онугха корреспонденту «Чемпионата» Константину Кринскому.

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