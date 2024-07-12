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«Пиво каждый день пью». Жирков рассказал, как поддерживает форму после окончания карьеры

«Пиво каждый день пью». Жирков рассказал, как поддерживает форму после окончания карьеры
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Бывший футболист сборной России, ЦСКА, «Челси» и «Зенита» Юрий Жирков рассказал, как поддерживает форму после окончания профессиональной карьеры.

— Вы в хорошей форме, худой. Совсем не набираете вес. Диета, тренировки?
— Не знаю, ем всё. У меня брат толстый, хотя недавно он скинул килограммов 40, весил за сотку. Так что семья худая вся. Но я пиво каждый день пью. И играю каждый день — то в футбол, то в хоккей в Медиалиге, — приводит слова Жиркова «РБ Спорт».

Напомним, в ходе профессиональной карьеры Жирков успел поиграть за «Челси», «Зенит», московское «Динамо», ПФК ЦСКА, «Анжи», «Химки» и тамбовский «Спартак». Юрий пять раз становился чемпионом России, а также по шесть раз выигрывал Кубок и Суперкубок страны. В составе ЦСКА он становился обладателем Кубка УЕФА.

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Новости. Футбол
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