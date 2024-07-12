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Эрикссон: финал Евро-2024 может стать важнейшим событием для будущего английского футбола

Эрикссон: финал Евро-2024 может стать важнейшим событием для будущего английского футбола
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Бывший главный тренер «Манчестер Сити» и «Лестера» Свен-Йоран Эрикссон высказался в преддверии финала Евро-2024, в котором сыграют сборные Англии и Испании.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Невозможно переоценить, насколько важным может стать ближайшее воскресенье для будущего английского футбола. У этой команды есть шанс показать всей стране: «Мы здесь». Испания очень хороша – возможно, лучшая команда на турнире, – но в финале это не имеет значения. Англия может победить», — написал Эрикссон в своей колонке для The Telegraph.

Сетка плей-офф Евро-2024

Напомним, финал Евро-2024 состоится в воскресенье, 14 июля. Сборные Испании и Англии будут играть на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по московскому времени. Отметим, что в 1/2 финала испанцы оказались сильнее национальной команды Франции, а англичане обыграли сборную Нидерландов.

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