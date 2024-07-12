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Нападающий «Партизана» Николич: в РПЛ болею за ЦСКА и Марко Николича

Нападающий «Партизана» Николич: в РПЛ болею за ЦСКА и Марко Николича
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Нападающий «Партизана» Неманья Николич признался, что в Российской Премьер-Лиге поддерживает ЦСКА, который тренирует сербский специалист Марко Николич.

«Постоянно слежу за российским чемпионатом и болею за ЦСКА, потому что там Николич. Такая же фамилия! За кого ещё могу болеть? Надеюсь, что ЦСКА выиграет чемпионат. Навязать борьбу «Зениту»? Всё возможно.

В прошлом году было интересно в РПЛ до самого конца, ведь три команды боролись за чемпионство. В последнем матче в течение 90 минут постоянно менялся чемпион. Поэтому в предстоящем сезоне будет тоже интересно и хочу, чтобы выиграл ЦСКА», — сказал Николич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, Николич сменил на посту главного тренера армейцев Владимира Федотова.

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