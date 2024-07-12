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Клопп прокомментировал назначение на пост посла благотворительного фонда «Ливерпуля»

Клопп прокомментировал назначение на пост посла благотворительного фонда «Ливерпуля»
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Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал назначение на пост посла благотворительного фонда мерсисайдского клуба.

«Фонд „Ливерпуля“ делает невероятную работу в обществе, как в пределах городского округа, так и за его пределами. Я очень горжусь тем, что продолжаю работать с фондом и стал первым в истории почётным послом. Я с нетерпением жду, что мы сможем сделать вместе теперь, когда у меня появилось больше свободного времени», — приводит слова Юргена Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

Напомним, в конце января 2024 года Клопп объявил, что покинет английский клуб по завершении сезона-2023/2024. Позже стало известно, что Арне Слот сменит Юргена Клоппа на посту главного тренера и уже подписал с «Ливерпулем» контракт, рассчитанный до 2027 года.

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