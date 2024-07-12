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Орлов: в случае успеха Англии на Евро для Саутгейта наверняка уже готов титул сэра

Орлов: в случае успеха Англии на Евро для Саутгейта наверняка уже готов титул сэра
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Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов высказался о работе главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта, который вывел свою команду в финал чемпионата Европы — 2024.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Саутгейта весь турнир все ругают, но с точки зрения тренерского мастерства мы должны отдать ему должное. Оборона у англичан выстроена очень хорошо, они ведь пропускают очень мало, просто так Англии не забьёшь. Думаю, Саутгейт – великий тренер. А его все критикуют – это удивительно. А если он выиграет трофей? Что тогда будут говорить? Полагаю, в случае успеха для него уже готов титул сэра, как у Фергюсона», — приводит слова Орлова «РБ Спорт».

Сетка плей-офф Евро-2024

Напомним, финал Евро-2024 состоится в воскресенье, 14 июля. Сборные Испании и Англии будут играть на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по московскому времени. Отметим, что в 1/2 финала испанцы оказались сильнее национальной команды Франции, а англичане обыграли сборную Нидерландов.

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