Орлов: в случае успеха Англии на Евро для Саутгейта наверняка уже готов титул сэра

Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов высказался о работе главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта, который вывел свою команду в финал чемпионата Европы — 2024.

«Саутгейта весь турнир все ругают, но с точки зрения тренерского мастерства мы должны отдать ему должное. Оборона у англичан выстроена очень хорошо, они ведь пропускают очень мало, просто так Англии не забьёшь. Думаю, Саутгейт – великий тренер. А его все критикуют – это удивительно. А если он выиграет трофей? Что тогда будут говорить? Полагаю, в случае успеха для него уже готов титул сэра, как у Фергюсона», — приводит слова Орлова «РБ Спорт».

Напомним, финал Евро-2024 состоится в воскресенье, 14 июля. Сборные Испании и Англии будут играть на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по московскому времени. Отметим, что в 1/2 финала испанцы оказались сильнее национальной команды Франции, а англичане обыграли сборную Нидерландов.