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Последний оставшийся в живых чемпион мира в составе Англии высказался о финале Евро-2024

Последний оставшийся в живых чемпион мира в составе Англии высказался о финале Евро-2024
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Бывший нападающий сборной Англии, последний оставшийся в живых чемпион мира в составе национальной команды Джефф Херст высказался о предстоящем финале Евро-2024.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Как последний оставшийся в живых из сборной Англии, выигравшей чемпионат мира — 1966, я не могу передать словами, как бы мне хотелось увидеть победу национальной команды на крупном турнире. Но речь идёт не только об игроках и тренерах. Здесь мы говорим об английских болельщиках по всей стране», — приводит слова Херста британское онлайн-издание The Sun.

Напомним, финал Евро-2024 состоится в воскресенье, 14 июля. Сборные Испании и Англии будут играть на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по московскому времени. Отметим, что в 1/2 финала испанцы оказались сильнее национальной команды Франции, а англичане обыграли сборную Нидерландов.

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