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Российский футболист «Вайле»: возвращение в «Краснодар»? Сразу бы не отказывался

Российский футболист «Вайле»: возвращение в «Краснодар»? Сразу бы не отказывался
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Нападающий датского «Вайле» Герман Онугха ответил на вопрос о возможном возвращении в «Краснодар».

«Я бы общался и не говорил сразу да или нет. Был бы звонок – было бы общение, обсудили какие-то моменты. Мне важна заинтересованность команды. Не хочется идти туда, где тебя хочет руководство, спортивный директор, а тренер как бы не очень. Мне важен диалог с тренером. Ну и, само собой, хочется бороться за высокие позиции. Хочется в команду, которая ставит перед собой амбициозные цели. Не могу сказать, что я против России или против Европы – рассматриваю любые предложения. Буду исходить из своего внутреннего состояния, какой вариант больше понравится. Куда точно не поеду – так это на Ближний Восток, мне это пока не нужно, я в расцвете сил», — сказал Онугха корреспонденту «Чемпионата» Константину Кринскому.

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