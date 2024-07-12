Кобелев — о «Динамо»: нельзя идти в сезон с одним форвардом и рассчитывать на что-то

Бывший тренер «Динамо» Андрей Кобелев поделился мыслями о предстоящем старте сезона для московского клуба, а также высказался о необходимости приобретения ещё одного нападающего.

«Команда ещё не в сборе, кто‑то играет на Кубке Америки. Часть латиноамериканских игроков пропустит старт чемпионата, это наложит свой отпечаток на игру команды. Но у «Динамо» достаточно длинная скамейка запасных, которая позволит команде пройти этот период с минимальными потерями.

Почему клуб ещё не нашёл замену Смолову? Трансферы любят тишину. Тут нужно учитывать ещё и желание тренерского штаба, а также возможности клуба. Надо лишь ждать объявления о трансфере. Нападающий «Динамо» точно нужен. Нельзя идти в сезон с одним форвардом и рассчитывать на что‑то. Тюкавин — игрок сборной, там поиграет, ещё и Кубок будет. Поэтому точно нужен второй нападающий», — приводит слова Кобелева «Матч ТВ».

Напомним, 18 июня «Краснодар» объявил о переходе Фёдора Смолова на правах свободного агента. Форвард подписал с «быками» личный контракт сроком на один год.

Смолов является воспитанником «Динамо», но покидал клуб летом 2015 года. Форвард вернулся в команду из «Локомотива» 12 января 2022 года. Также за свою карьеру футболист успел поиграть за махачкалинский «Анжи», екатеринбургский «Урал», нидерландский «Фейеноорд» и испанскую «Сельту».

«Динамо» завершило сезон-2023/2024 Российской Премьер-Лиги на третьем месте в турнирной таблице. Новый сезон чемпионата бело-голубые начнут домашним матчем в 1-м туре с воронежским «Факелом» 20 июля. Стартовый свисток о начале игры прозвучит в 20:00 мск.