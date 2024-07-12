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Нападающий «Локо» Воробьёв: уход Баринова будет потерей, он капитан и лидер команды

Нападающий «Локо» Воробьёв: уход Баринова будет потерей, он капитан и лидер команды
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Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьёв высказался о полузащитнике и капитане железнодорожников Дмитрии Баринове.

— Кажется, что «Локомотив» испытывает проблемы с футболистами в центре поля.
— Нет, всё нормально. У нас есть футболисты, которые справляются с игрой в центре поля.

— Баринов в интервью заявил, что у него есть вариант с «Алавесом». Его возможный уход будет большой потерей?
— Конечно, это будет большая потеря. Дмитрий Баринов — капитан и лидер команды, — сказал Воробьёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, в минувшем сезоне 27-летний Баринов сыграл 32 матча во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

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