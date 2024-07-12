Мбаппе собирается приобрести футбольный клуб после перехода в «Реал» — RMC Sport

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе и его семья заинтересованы в покупке французского футбольного клуба «Кан» после перехода форварда в мадридский «Реал». Об этом сообщил журналист Даниэль Риоло во время программы After Foot для RMC Sport.

«Семья Мбаппе» находится в процессе покупки клуба. Они хотят преувеличить свой капитал, как американская компания», — приводит слова Риоло RMC Sport.

Отметим, что в детстве Килиан занимался в академии «Кана». Этот французский клуб уже шестой сезон подряд выступает во французской Лиге 2.

3 июня Мбаппе официально стал футболистом мадридского «Реала». После этого в СМИ появилась информация, что заработная плата французского нападающего будет составлять € 30 млн в год плюс бонусы за забитые мячи. Также контракт Мбаппе включает сумму отступных, которая составляет € 1 млрд.