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Испанский журналист: позиция Баринова в «Алавесе» хорошо закрыта

Испанский журналист: позиция Баринова в «Алавесе» хорошо закрыта
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Испанский спортивный ведущий радиостанции Donosti Джованни Батиста высказался о возможном переходе полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова в «Алавес».

«Что касается необходимости «Алавеса» в Баринове, могу отметить, что в их составе на этой позиции играют Бенавидес и Гевара. Поэтому амплуа Дмитрия хорошо закрыта», — сказал Батиста в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В минувшем сезоне 27-летний Баринов сыграл 32 матча во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

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