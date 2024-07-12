Эрикссон — о финале Евро-2024: хотел бы видеть победу Англии
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Бывший главный тренер сборной Англии, «Манчестер Сити» и «Лестера» Свен-Йоран Эрикссон заявил, что хотел бы увидеть, как команда Гарета Саутгейта выигрывает Евро-2024.
ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
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П2
«Я хотел бы видеть победу Англии. Как и каждый из тренеров сборной, которые пытались и не смогли выиграть трофей с 1966 года. Давай, Гарет. Сделай то, что нам так и не удалось», — написал Эрикссон в своей колонке для The Telegraph.
Напомним, финал Евро-2024 состоится в воскресенье, 14 июля. Сборные Испании и Англии будут играть на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по московскому времени. Отметим, что в 1/2 финала испанцы оказались сильнее национальной команды Франции, а англичане обыграли сборную Нидерландов.
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