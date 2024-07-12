Россиянин, ставший лучшим бомбардиром чемпионата Дании, описал РПЛ тремя словами

Российский нападающий «Вайле» Герман Онугха, ставший лучшим бомбардиром чемпионата Дании в прошлом сезоне, охарактеризовал тремя словами датскую и российскую лиги.

«Чемпионат Дании тремя словами? Интенсивный, жёсткий, прогрессирующий. А РПЛ? Три мало, но хорошо! Квалифицированный, прагматичный, зрелищный», — сказал Герман Онугха в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Константину Кринскому.

В прошлом сезоне российский нападающий сыграл 34 матча, забил 16 мячей и отдал две голевые передачи.

Напомним, в сезоне-2023/2024 чемпионом России стал «Зенит». Второе место занял «Краснодар». Тройку лидеров замкнуло московское «Динамо». Для санкт-петербургского клуба это шестой чемпионский титул подряд.