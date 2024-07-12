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Аршавин высказался об идее проводить РПЛ в формате закрытой лиги

Аршавин высказался об идее проводить РПЛ в формате закрытой лиги
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Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин высказался об идее изменить формат РПЛ на закрытую лигу.

«УЕФА против, думаю, нам запретят. И, кроме того, бизнес-модель нам не подходит. В закрытой лиге деньги в общий котёл и делят, зарабатывают за счёт спонсоров. А у нас футбол так или иначе дотационный», — приводит слова Аршавина «РБ Спорт».

В сезоне-2023/2024 чемпионата России «Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом страны. Команда Сергея Семака набрала 57 очков за 30 матчей. Второе место занял «Краснодар», заработав 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо» (56).

Новый сезон Российской Премьер-Лиги стартует 20 июля. Из Первой лиги поднялись подмосковные «Химки», махачкалинское «Динамо» и тольяттинский «Акрон».

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