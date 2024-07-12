Антон Шунин заявил, что в «Динамо» его уверяли в переподписании контракта

Бывший голкипер московского «Динамо» Антон Шунин рассказал о ситуации с непродлённым контрактом с бело-голубыми.

— Как тебе сообщили, что контракт продлён не будет?

— В декабре, когда заканчивалась первая часть сезона, со мной поговорили главный тренер и тренер вратарей. Сказали, что видят меня в команде и будут общаться с руководством, чтобы со мной продлили контракт. Руководители тоже говорили об этом неоднократно, в том числе в медиа. Помню наш разговор, что я могу побить рекорд Новикова по количеству матчей за «Динамо». Я тогда сказал, что у меня контракт заканчивается, я уже не успеваю. На что Павел Константинович (Пивоваров, гендиректор «Динамо». — Прим «Чемпионата) ответил: «Ну, так переподпишем». Но конкретных предложений, как писали в некоторых СМИ, не было. После зимнего отпуска ситуация поменялась. Разговоров о продлении стало меньше, но в медиа руководство по-прежнему озвучивало, что всё будет хорошо. У меня не было оснований им не верить.

Ближе к концу сезона я сам поднял эту тему, но мне ответили: «Давай чуть-чуть подождём, сейчас мы боремся за чемпионство». В итоге мы встретились с Пивоваровым и Гафиным для обсуждения контракта только в первый день сборов. Мне сказали, что контракт не продлевают, но предложили остаться в структуре клуба, если захочу. И сказали, что я могу озвучить свои пожелания, что я и сделал», — сказал Шунин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.