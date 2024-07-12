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«Спартак», «Зенит», «Локо». Российский бомбардир «Вайле» — о подходящих ему клубах в РПЛ

«Спартак», «Зенит», «Локо». Российский бомбардир «Вайле» — о подходящих ему клубах в РПЛ
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Российский нападающий датского «Вайле» Герман Онугха рассказал, какие клубы из РПЛ ему подходят.

«Какие клубы РПЛ мне больше всего подходят? «Спартак». В последний год у команды много ходит мяч по штрафной: навесы, прострелы. То есть заточенность на это есть. А там уже зависит от нападающих, как они эти моменты реализуют.

«Зенит» тоже в этом списке. Там постоянно грузят на Матео Кассьерру, он стал лучшим бомбардиром РПЛ. При этом он много и не забил, моментов ему создали предостаточно.

«Локомотив», когда с условным Артёмом Дзюбой, – подходит. Когда его на поле нет, то у команды немножечко другой стиль уже. Потому что с большим форвардом тяжело играть в более мобильный футбол», — сказал Онугха корреспонденту «Чемпионата» Константину Кринскому.

В прошлом сезоне российский нападающий сыграл 34 матча, забил 16 мячей и отдал две голевые передачи.

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