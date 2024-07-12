Шунин объяснил, почему его не устроило предложение «Динамо» остаться в структуре клуба

Бывший вратарь «Динамо» Антон Шунин объяснил, почему его не устроило предложение москвичей остаться работать в структуре клуба.

«Я много раз говорил, что после завершения карьеры хотел бы работать в менеджменте «Динамо», поэтому всерьёз рассматривал это предложение. У нас была ещё одна встреча, к которой я подготовился и составил список функций, в которых был бы полезен клубу. Конечно, я не претендовал на руководящую должность, но меня привлекала позиция в спортивном департаменте, где я участвовал бы в подборе игроков для основной команды, используя свой футбольный опыт. При этом, конечно, учился бы у спортивного директора Желько Бувача и других коллег. Но мне отказали.

Предложили работу в академии «Динамо». Я встретился с её директором Александром Кузнецовым — мы очень тепло пообщались, это умный, грамотный и открытый человек. Конечно, работая в менеджменте клуба, я мог бы развивать и вратарское направление в академии, но заниматься только этим на данный момент не готов. Сразу озвучил своё мнение руководству. Мне обещали подумать, но больше на связь не выходили. Всю остальную информацию я, как и все, узнавал из комментариев в медиа во время Братского кубка», — сказал Шунин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.