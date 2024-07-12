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Игрок Испании Ольмо: у нас есть шанс выиграть Евро-2024

Игрок Испании Ольмо: у нас есть шанс выиграть Евро-2024
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Нападающий сборной Испании Даниэль Ольмо считает, что у команды Луиса де ла Фуэнте есть прекрасные шансы выиграть чемпионат Европы — 2024.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У нас есть шанс выиграть чемпионат Европы спустя 12 лет после последней победы. Именно этого мы и хотим. Мы думаем только о финале», — приводит слова Ольмо испанское онлайн-издание Marca.

Напомним, финал Евро-2024 состоится в воскресенье, 14 июля. Сборные Испании и Англии будут играть на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по московскому времени. Отметим, что в 1/2 финала чемпионата Европы — 2024 испанцы оказались сильнее национальной команды Франции, а англичане обыграли сборную Нидерландов. В четвертьфинале Испания встречалась с Германией, а Англия — со Швейцарией.

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