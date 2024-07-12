Игрок Испании Ольмо: у нас есть шанс выиграть Евро-2024
Поделиться
Нападающий сборной Испании Даниэль Ольмо считает, что у команды Луиса де ла Фуэнте есть прекрасные шансы выиграть чемпионат Европы — 2024.
ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«У нас есть шанс выиграть чемпионат Европы спустя 12 лет после последней победы. Именно этого мы и хотим. Мы думаем только о финале», — приводит слова Ольмо испанское онлайн-издание Marca.
Напомним, финал Евро-2024 состоится в воскресенье, 14 июля. Сборные Испании и Англии будут играть на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по московскому времени. Отметим, что в 1/2 финала чемпионата Европы — 2024 испанцы оказались сильнее национальной команды Франции, а англичане обыграли сборную Нидерландов. В четвертьфинале Испания встречалась с Германией, а Англия — со Швейцарией.
Комментарии
- 12 июля 2024
-
14:45
-
14:40
-
14:39
-
14:36
-
14:30
-
14:25
-
14:16
-
14:15
-
14:10
-
14:06
-
14:02
-
13:40
-
13:34
-
13:30
-
13:29
-
13:27
-
13:26
-
13:17
-
13:13
-
12:55
-
12:40
-
12:39
-
12:34
-
12:33
-
12:15
-
12:10
-
12:00
-
11:50
-
11:46
-
11:43
-
11:40
-
11:37
-
11:25
-
11:20
-
11:20