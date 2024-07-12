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Дасаев: в финале Евро буду болеть за Испанию — команду тренирует мой друг де ла Фуэнте

Дасаев: в финале Евро буду болеть за Испанию — команду тренирует мой друг де ла Фуэнте
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Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев рассказал, за кого будет болеть в финальном матче чемпионата Европы — 2024 в Германии. Напомним, в финале встретятся сборные Испании и Англии. Игра состоится в воскресенье, 14 июля.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Естественно, моя симпатия в финале Евро будет на стороне Испании. Тем более команду тренирует мой друг де ла Фуэнте, с которым мы играли два года в «Севилье». Потом он приезжал ко мне на 50-летие. Я буду болеть за сборную Испанию и за де ла Фуэнте.

Что касается сборной Англии, потихоньку они добрались до финала. Пока фарт на их стороне. Посмотрим, как сложится финальный матч», — сказал Дасаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Финальная игра пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» (Берлин, Германия). Главным арбитром финального матча станет французский судья Франсуа Летексье. Стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 22:00 мск.

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