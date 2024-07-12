Шикунов: «Краснодару» будет очень тяжело в Суперкубке России

Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России, в котором встретятся «Зенит» и «Краснодар».

«Трудно говорить об ожиданиях в матче Суперкубка России между «Зенитом» и «Краснодаром», потому что мы не видели обе команды в деле. Прошли сборы, но непонятно, кто как готов и какие будут составы. Для нас самое важное, чтобы получился хороший финал.

Конечно, большой уход игроков из «Краснодара», а также игра основных футболистов на Кубке Америки скажется на команде. Но в клубе будут что-то заменять, хотя без основных игроков будет очень сложно и тяжело», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.