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Шикунов: «Краснодару» будет очень тяжело в Суперкубке России

Шикунов: «Краснодару» будет очень тяжело в Суперкубке России
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Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России, в котором встретятся «Зенит» и «Краснодар».

«Трудно говорить об ожиданиях в матче Суперкубка России между «Зенитом» и «Краснодаром», потому что мы не видели обе команды в деле. Прошли сборы, но непонятно, кто как готов и какие будут составы. Для нас самое важное, чтобы получился хороший финал.

Конечно, большой уход игроков из «Краснодара», а также игра основных футболистов на Кубке Америки скажется на команде. Но в клубе будут что-то заменять, хотя без основных игроков будет очень сложно и тяжело», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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