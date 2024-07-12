Нападающий Испании Ольмо — о пути к финалу Евро-2024: нам было очень непросто

Нападающий сборной Испании Даниэль Ольмо заявил, что команде Луиса де ла Фуэнте было непросто дойти до финала чемпионат Европы — 2024.
«Матч с Германией был непростым, с Францией тоже. Так что наш путь вышел не таким уж и лёгким. Но мы находимся там, где находимся, и постараемся сделать всё возможное на финальном этапе», — приводит слова Ольмо испанское онлайн-издание Marca.
Напомним, финал Евро-2024 состоится в воскресенье, 14 июля. Сборные Испании и Англии будут играть на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по московскому времени. Отметим, что в 1/2 финала чемпионата Европы — 2024 испанцы оказались сильнее национальной команды Франции, а англичане обыграли сборную Нидерландов. В четвертьфинале Испания встречалась с Германией, а Англия — со Швейцарией.
- 12 июля 2024
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