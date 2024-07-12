ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

УЕФА обновил клубный рейтинг, «Зенит» и «Спартак» — лучшие команды из России

УЕФА обновил клубный рейтинг, «Зенит» и «Спартак» — лучшие команды из России
Аудио-версия:
Комментарии

Пресс-служба УЕФА на своём официальном сайте опубликовала обновлённый клубный рейтинг перед началом сезона-2024/2025.

Первую строчку рейтинга занимает английский «Манчестер Сити». На второй позиции расположился мадридский «Реал», являющийся действующим победителем Лиги чемпионов. Тройку лидеров замыкает мюнхенская «Бавария».

Отметим, что лучшими российскими клубами в рейтинге являются санкт-петербургский «Зенит» (104-е место) и московский «Спартак» (106-е).

Топ-10 обновлённого клубного рейтинга УЕФА:

1. «Манчестер Сити» (Англия).
2. «Реал» (Испания).
3. «Бавария» (Германия).
4. «Ливерпуль» (Англия).
5. «Рома» (Италия).
6. «ПСЖ» (Франция).
7. «Вильярреал» (Испания).
8. «Боруссия» Дортмунд (Германия).
9. «Челси» (Англия).
10. «Интер» (Италия).

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android