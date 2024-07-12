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УЕФА обновил клубный рейтинг, «Зенит» и «Спартак» — лучшие команды из России

Пресс-служба УЕФА на своём официальном сайте опубликовала обновлённый клубный рейтинг перед началом сезона-2024/2025.

Первую строчку рейтинга занимает английский «Манчестер Сити». На второй позиции расположился мадридский «Реал», являющийся действующим победителем Лиги чемпионов. Тройку лидеров замыкает мюнхенская «Бавария».

Отметим, что лучшими российскими клубами в рейтинге являются санкт-петербургский «Зенит» (104-е место) и московский «Спартак» (106-е).

Топ-10 обновлённого клубного рейтинга УЕФА:

1. «Манчестер Сити» (Англия).

2. «Реал» (Испания).

3. «Бавария» (Германия).

4. «Ливерпуль» (Англия).

5. «Рома» (Италия).

6. «ПСЖ» (Франция).

7. «Вильярреал» (Испания).

8. «Боруссия» Дортмунд (Германия).

9. «Челси» (Англия).

10. «Интер» (Италия).