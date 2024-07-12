Ямаль высказался о конфликте с хавбеком сборной Франции Рабьо

Нападающий сборной Испании Ламин Ямаль высказался о конфликте с полузащитником национальной команды сборной Франции Адриеном Рабьо.

«Я никогда не разговаривал с Рабьо. Ни до, ни после матча. Я был сосредоточен на финале и придавал значение только этому», — приводит слова Ямаля Jijantes FC в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, в преддверии матча 1/2 финала чемпионата Европы — 2024 между Испанией и Францией полузащитник «трёхцветных» Адриен Рабьо заявил, что его команда хочет вывести Ямаля из зоны комфорта, а также, что, если испанец хочет выйти в финал, ему придётся сделать больше, чем обычно. После этого Ямаль в своей социальной сети опубликовал сообщение следующего содержания: «Двигайтесь молча, говорите только тогда, когда пора сказать «шах и мат».