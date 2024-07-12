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Российский нападающий из чемпионата Дании отреагировал на игнор со стороны сборной России

Российский нападающий из чемпионата Дании отреагировал на игнор со стороны сборной России
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Российский нападающий датского «Вайле» Герман Онугха высказался о том, что его не вызывают в сборную России, несмотря на успешную игру на клубном уровне. Напомним, в минувшем сезоне Онугха стал лучшим бомбардиром чемпионата Дании.

«Какие чувства вызывает молчание РФС и сборной России? Недопонимание – наверное, только оно. Обида? Нет, её точно нет. Буду дальше работать, тренироваться. Если 20 голов забью, может, тогда заметят. Не знаю. Всё, что зависело от меня, я выполнил. Дальше решение за тренерским штабом», — сказал Герман Онугха в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Константину Кринскому.

В прошлом сезоне российский нападающий сыграл 34 матча, забил 16 мячей и отдал две голевые передачи.

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