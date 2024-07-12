Наумов: Алексей Миранчук был на пике и мог расти, но поедет в МЛС ради денег

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о будущем полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, которого связывают с клубами из Америки.

«Если Алексей Миранчук согласился перейти в американскую «Атланту Юнайтед», значит, он решил изменить немножко обстановку и увидеть что-то новенькое. Но это не положительно сыграет на его футбольной карьере, потому что чемпионат явно по уровню ниже, чем европейские лиги. Поэтому туда обычно едут доигрывать или зарабатывать деньги.

Алексей хочет увидеть Америку, посмотреть мир и заработать денег. Поэтому он решил, что для него это хорошо. Но он должен понимать одно, что в Америке не будет карьерного роста футболиста, то есть он больше не вырастет как игрок. Он сейчас находится на пике и мог расти, но выбрал такой вариант», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.