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Тренер сборной Испании назвал матч Евро-2024, которым он гордится больше всего

Тренер сборной Испании назвал матч Евро-2024, которым он гордится больше всего
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Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте назвал матч чемпионата Европы — 2024 в исполнении своей команды, которым гордится больше всего.

Календарь Евро-2024

«Каким матчем горжусь больше всего? Первым, потому что было очень важно хорошо стартовать против такого сложного соперника, как Хорватия. Эта победа была нужна для того, чтобы укрепить идеологию нашей игры, которая возникла на квалификационном этапе. Этот матч был подходящим моментом, чтобы показать силу нашей команды», — приводит слова Луиса де ла Фуэнте Marca.

Напомним, чемпионат Европы — 2024 проходит в Германии с 14 июня. Финал континентального первенства запланирован на 14 июля. Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, которая не сможет защитить свой титул (итальянцы уже вылетели с Евро-2024).

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