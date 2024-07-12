Ринат Дасаев поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России «Зенит» — «Краснодар»

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России между «Зенитом» и «Краснодаром».

OLIMPBET Суперкубок России 2024 . Финал OLIMPBET Суперкубок России 2024 . Финал 13 июля 2024, суббота. 20:30 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался Краснодар Краснодар Кто победит в основное время? П1 X П2

«Чтобы говорить об игре, надо знать, в каком состоянии находятся команды, где и как проводили сборы. Мне трудно сказать, на чьей стороне буду я. Но матч «Зенит» — «Краснодар» вызывает у меня интерес, потому что начинается новый чемпионат. Хотелось бы увидеть, кто в какой форме находится», — сказал Дасаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, матч за Суперкубок России состоится в субботу, 13 июля. Встреча пройдёт на стадионе «Волгоград Арена». Стартовый свисток раздастся в 20:30 по московскому времени. Отметим, что чемпионом России и обладателем Кубка страны по итогам прошлого сезона стал «Зенит».