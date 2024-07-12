Нападающий Испании Ольмо: Ямаль впечатляет, он очень полезен для команды

Нападающий сборной Испании Даниэль Ольмо высказался о футболисте национальной команды Ламине Ямале.

«Ламин Ямаль — впечатляющий игрок. В 16 лет он делал то, что никому ранее не удавалось. Его умственные способности и коллективная работа очень полезны для команды», — приводит слова Ольмо испанское онлайн-издание Marca.

Напомним, финал Евро-2024 состоится в воскресенье, 14 июля. Сборные Испании и Англии будут играть на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по московскому времени. Отметим, что в 1/2 финала чемпионата Европы — 2024 испанцы оказались сильнее национальной команды Франции, а англичане обыграли сборную Нидерландов. В четвертьфинале Испания встречалась с Германией, а Англия — со Швейцарией.