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Защитник «Реала» Карвахаль высказался о переходе Килиана Мбаппе

Защитник «Реала» Карвахаль высказался о переходе Килиана Мбаппе
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Правый защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль высказался о приобретении «сливочными» французского нападающего Килиана Мбаппе.

«Килиан Мбаппе — фантастическое приобретение, надеюсь, он поможет нам выиграть много титулов. Надеюсь, его скоро добавят в группу в мессенджере. У нас фантастическая раздевалка, которая примет его с распростёртыми объятиями», — приводит слова Карвахаля Madrid Universal в соцсети Х (ранее Twitter) со ссылкой на COPE.

3 июня Мбаппе официально стал футболистом мадридского «Реала». После этого в СМИ появилась информация, что заработная плата французского нападающего будет составлять € 30 млн в год плюс бонусы за забитые мячи. Также контракт Мбаппе включает сумму отступных, которая составляет € 1 млрд.

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