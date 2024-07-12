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Ширер заявил, что Саутгейт сохранит состав Англии с полуфинала Евро на матч с Испанией

Ширер заявил, что Саутгейт сохранит состав Англии с полуфинала Евро на матч с Испанией
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Бывший нападающий «Ньюкасла» Алан Ширер считает, что главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт не будет менять стартовый состав национальной команды на финал Евро-2024. По мнению Ширера, Саутгейт может сделать лишь одно изменение в сравнении с игрой 1/2 финала с Нидерландами.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я бы не удивился, если бы он (Саутгейт. — Прим. «Чемпионата») выпустил с первых минут Люка Шоу, а по остальным позициям ничего бы не менял», — приводит слова Ширера британское онлайн-издание Daily Mail.

Календарь Евро-2024
Турнирная сетка Евро-2024

Напомним, финал Евро-2024 состоится в воскресенье, 14 июля. Сборные Испании и Англии будут играть на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по московскому времени. Отметим, что в 1/2 финала испанцы оказались сильнее национальной команды Франции, а англичане обыграли сборную Нидерландов.

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