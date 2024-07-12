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Лучший бомбардир датской лиги: позовут на место Соболева в «Спартак» — будем разговаривать

Лучший бомбардир датской лиги: позовут на место Соболева в «Спартак» — будем разговаривать
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Российский нападающий датского «Вайле» Герман Онугха, который стал лучшим бомбардиром чемпионата Дании в прошлом сезоне, ответил на вопрос, готов ли перейти в московский «Спартак» на место Александра Соболева. Ранее в СМИ возникала информация о том, что Соболев может перейти в «Зенит».

«Если позовут на место Соболева в «Спартак»? Будем разговаривать. Главное, чтобы заинтересованность была, тогда, конечно, обсудим возможное сотрудничество. Как я уже говорил, никому сразу не откажу», — сказал Герман Онугха в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Константину Кринскому.

Напомним, в прошлом сезоне российский нападающий сыграл за «Вайле» 34 матча, забил 16 мячей и отдал две голевые передачи.

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