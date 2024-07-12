Нигматуллин: «Краснодару» в матче Суперкубка России пора заработать свой первый трофей
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Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от предстоящего матча за Суперкубок России между «Зенитом» и «Краснодаром».
OLIMPBET Суперкубок России 2024 . Финал
13 июля 2024, суббота. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
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П2
«Зенит» в какой-то степени традиционно фаворит в Суперкубке России с «Краснодаром». Но «быкам» пора также заработать свой первый трофей. Почему бы не начать с этого матча? Поэтому в этой игре будут болеть за тех, у кого ещё нет трофеев», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
Напомним, матч за Суперкубок России состоится в субботу, 13 июля. Встреча пройдёт на стадионе «Волгоград Арена». Стартовый свисток раздастся в 20:30 по московскому времени. Отметим, что чемпионом России и обладателем Кубка страны по итогам прошлого сезона стал «Зенит».
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