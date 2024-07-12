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Канчельскис: «Спартак» не будет бороться за тройку в новом сезоне РПЛ. Бардак есть бардак

Канчельскис: «Спартак» не будет бороться за тройку в новом сезоне РПЛ. Бардак есть бардак
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис предположил, какой результат будет у московского «Спартака» в новом розыгрыше Российской Премьер-Лиги. По его мнению, красно-белые ограничатся борьбой лишь за четвёртое и пятое место — они не смогут войти в тройку призёров.

«Спартак» не будет бороться за тройку. Они будут бороться за четвёртое-пятое место. Я и в прошлом году это говорил. Они в итоге заняли пятое. Я всегда говорю как есть. Если есть бардак, то бардак и есть. В этом году будет так же. Зато потом все скажут, что я виноват во всех грехах «Спартака» (смеётся). Всё время ведь говорят. Но они ведь всё хотят чем-то удивить, но кого и чем они хотят удивить?» — приводит слова Канчельскиса Legalbet.

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