Форвард «Локомотива» Сулейманов: по итогам сезона буду доволен первым местом

Нападающий московского «Локомотива» Тимур Сулейманов рассказал, что тренерский штаб ещё не озвучил цели на предстоящий сезон, а также назвал итоговое место в турнирной таблице, которым был бы доволен.

«Называл ли тренер какие‑то цели на сезон? Задача, конечно, побеждать в каждой игре. Но пока от тренера ничего не слышал. Каким итоговым местом буду доволен? Естественно, первое место. Я всегда максималист. Почему нет? Мы все футболисты, выходим играть 11 на 11», — приводит слова Сулейманова «Матч ТВ».

«Локомотив» завершил сезон-2023/2024 чемпионата России на четвёртой строчке в турнирной таблице. Команда Михаила Галактионова набрала 53 очка за 30 матчей. Чемпионом России стал санкт-петербургский «Зенит» (57).