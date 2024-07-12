Канчельскис — о Миранчуке в «Атланте»: лучше играть в МЛС, чем в России

Бывший российский футболист Андрей Канчельскис высказался о полузащитнике «Аталанты» Алексее Миранчуке.

«Решение о переезде в США зависит только от Миранчука и его близких. На данный момент лучше играть в МЛС, чем в России. Пока мы варимся в своём котле. Время покажет, правильным ли решением окажется переход Миранчука в «Атланту». В моём понимании переход в США — это правильное решение», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, ранее «Чемпионат» сообщал, что «Атланта Юнайтед» предложила «Аталанте» € 10 млн за переход россиянина. Самому Миранчуку американский клуб предлагает четырёхлетний контракт с зарплатой около € 3 млн. В МЛС действует налог на заработную плату в размере 50%.

В прошедшем сезоне 28-летний Алексей Миранчук принял участие в 42 матчах за «Аталанту» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и девятью результативными передачами.