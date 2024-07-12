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Карвахаль рассказал, какое сообщение отправит Беллингему перед финалом Евро-2024

Карвахаль рассказал, какое сообщение отправит Беллингему перед финалом Евро-2024
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Правый защитник мадридского «Реала» и сборной Испании Даниэль Карвахаль рассказал, какое сообщение собирается отправить своему одноклубнику Джуду Беллингему, выступающему за национальную команду Англии, перед финальным матчем чемпионата Европы — 2024.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я собираюсь отправить сообщение Джуду Беллингему перед игрой, пожелать ему удачи, потому что я очень уважаю и восхищаюсь им. Не хочу отнимать у него «Золотой мяч», но отнять у него Евро — это того стоит», — приводит слова Карвахаля Madrid Universal в соцсети Х (ранее Twitter) со ссылкой на COPE.

Финальный матч Евро-2024 между сборными Испании и Англии состоится 14 июля. Игра пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» (Берлин, Германия). Главным арбитром финального матча станет французский судья Франсуа Летексье. Стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 22:00 мск.

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