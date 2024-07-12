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Линекер: в матче с Испанией Англии будет сложнее, чем с Нидерландами

Линекер: в матче с Испанией Англии будет сложнее, чем с Нидерландами
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Бывший нападающий «Тоттенхэма» и «Барселоны» Гари Линекер высказался в преддверии финала Евро-2024, в котором сыграют сборные Англии и Испании.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Полагаю, с Испанией Англии будет сложнее, потому что испанцы используют двух очень скоростных вингеров. Они могут поймать на контратаках крайних защитников англичан. Сможем ли мы справиться с этим, если будем подниматься высоко всей командой?» — приводит слова Ширера британское онлайн-издание Daily Mail.

Календарь Евро-2024
Плей-офф Евро-2024

Напомним, финал Евро-2024 состоится в это воскресенье, 14 июля. Сборные Испании и Англии будут играть на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по московскому времени. Отметим, что в 1/2 финала испанцы оказались сильнее национальной команды Франции, а англичане обыграли сборную Нидерландов.

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