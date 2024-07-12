Россиянин-бомбардир из чемпионата Дании назвал три главных минуса российского футбола

Российский нападающий датского «Вайле» Герман Онугха, который стал лучшим бомбардиром минувшего чемпионата Дании, назвал три главных минуса российского футбола.

«Нежелание россиян уезжать в Европу, Fan ID и скованность топ-клубов в больших матчах. По последнему – на примере встречи «Зенит» – «Краснодар» (1:1) в первом круге: на поле крутые исполнители, но они не могут показать, на что способны. Хочется больше открытого футбола.

Как всё исправить? Отменить Fan ID – чтобы люди ходили и активность на трибунах была как раньше. Скованность в больших матчах, наверное, никак не убрать – она только если сама со временем в силу других факторов исчезнет. Это психология, порой очень тяжело раскрыться в гостях у лидера. Но в большей степени это риторический вопрос, тут должна поменяться общая стилистика РПЛ. Хотя это и в чемпионате Англии есть: «Ливерпуль» с «Сити» сыграют 0:0, и никто им ничего не скажет. Так что претензия больше эмоциональная, как болельщика со стороны», — сказал Онугха корреспонденту «Чемпионата» Константину Кринскому.