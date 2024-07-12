«Динамо» — «Спартак»: стартовые составы команд на товарищеский матч

Сегодня, 12 июля, состоится товарищеский матч между московским «Динамо» и «Спартаком». Команды будут играть на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток арбитра раздастся в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Стартовые составы команд:

«Динамо»: Лунёв, Даса, Майсторович, Фернандес, Лаксальт, Фомин, Кутицкий, Бителло, Гладышев, Нгамалё, Тюкавин.

«Спартак»: Селихов, Хлусевич, Чернов, Бабич, Рябчук, Мартинс, Зобнин, Игнатов, Медина, Бонгонда, Соболев.

Напомним, минувший сезон «Спартак» завершил на пятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 50 очков. «Динамо» стало призёром, расположившись на третьей строчке.

Отметим, что соперничество московских «Динамо» и «Спартака» является старейшим из существующих российских и московских дерби. Всего за более чем 100-летнюю историю команды провели 233 матча, в которых «Спартак» одержал 88 побед, а «Динамо» — 67. Ничьими закончилось 78 игр. Из этих матчей официальными являются 219.